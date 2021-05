Giro d'Italia: Vince Merlier, ma il primo tra i primi è Tagliani (Di domenica 9 maggio 2021) primo Tim Merlier a Novara, città d’arrivo della seconda tappa del Giro d’Italia 2021. primo sì, ma solo sotto lo striscione di arrivo. Quello che conta per tutto, certo – dalla classifica a tempi a quella a punti –, eppure solo ultimo primato di giornata. Tutti gli altri erano già andati. Pure quello per la prima autocertificazione esposta sul casco in corsa: Giacomo Nizzolo, secondo al traguardo, c’ha pensato prima di tutti. Perché meglio del velocista belga della Alpecin-Fenix ha fatto Filippo Tagliani, il più primo tra i primi. primo corridore ad avventurarsi in questo Giro d’Italia, ma è storia di ieri. primo ad attaccare e a centrare la fuga. primo a ... Leggi su ilfoglio (Di domenica 9 maggio 2021)Tima Novara, città d’arrivo della seconda tappa deld’2021.sì, ma solo sotto lo striscione di arrivo. Quello che conta per tutto, certo – dalla classifica a tempi a quella a punti –, eppure solo ultimo primato di giornata. Tutti gli altri erano già andati. Pure quello per la prima autocertificazione esposta sul casco in corsa: Giacomo Nizzolo, secondo al traguardo, c’ha pensato prima di tutti. Perché meglio del velocista belga della Alpecin-Fenix ha fatto Filippo, il piùtra icorridore ad avventurarsi in questod’, ma è storia di ieri.ad attaccare e a centrare la fuga.a ...

