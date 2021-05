GionnyScandal: 'Non sono diverso, io sono Anti. E sogno di rilanciare il pop punk in Italia' (Di domenica 9 maggio 2021) Quattordici brani per affermare un messaggio di libertà . Libertà di fare la musica che si vuole, libertà di mostrarsi veramente come si è, libertà di amare chi si vuole senza barriere di sesso e ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 9 maggio 2021) Quattordici brani per affermare un messaggio di libertà . Libertà di fare la musica che si vuole, libertà di mostrarsi veramente come si è, libertà di amare chi si vuole senza barriere di sesso e ...

gaiaometti : RT @nikeejjk: comunque a me il periodo gionnyscandal non è ancora passato il nuovo album spacca - EduMaione : RT @nikeejjk: comunque a me il periodo gionnyscandal non è ancora passato il nuovo album spacca - THEREALSCANDAL : RT @nikeejjk: comunque a me il periodo gionnyscandal non è ancora passato il nuovo album spacca - pairsonnalitesF : GionnyScandal e la difficile missione di riportare il pop punk nelle classifiche dominate dalla trap: ... (non solo… - nikeejjk : comunque a me il periodo gionnyscandal non è ancora passato il nuovo album spacca -