Gerusalemme tra proteste e spettri di una nuova Intifada (Di domenica 9 maggio 2021) Gerusalemme vive giorni con il fiato sospeso, dopo gli scontri del fine settimana appena passato e gli appuntamenti di lunedì. Il 10 maggio ricorre infatti l'anniversario della conquista israeliana di Gerusalemme est dopo la Guerra dei sei giorni e l'attesa marcia dei nazionalisti per le strade della città lascia presagire nuovi scontri. Intanto Hamas soffia InsideOver.

