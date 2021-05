“Era mano”: la Juve protesta sul gol di Brahim (Di domenica 9 maggio 2021) La panchina della Juventus insorge dopo la rete di Brahim Diaz del Milan per un tocco di mano, ma il VAR convalida la rete del giocatore. Si chiude con il Milan in vantaggio il primo tempo della sfida di campionato contro la Juventus. Un match ad altissima tensione, poiché può valere a quattro giornate dalla Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 9 maggio 2021) La panchina dellantus insorge dopo la rete diDiaz del Milan per un tocco di, ma il VAR convalida la rete del giocatore. Si chiude con il Milan in vantaggio il primo tempo della sfida di campionato contro lantus. Un match ad altissima tensione, poiché può valere a quattro giornate dalla Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

GiuliaAccount : RT @gioremo98: 'Perchè piangi, Sangio?' Piange perché l'ha conosciuta che era piccola, piena di vita al punto di travolgerlo e parecchio in… - MastroCecco1 : @Zelgadis265 @Ruttosporc Era talmente veloce che non hanno fatto in tempo a cambiare la regola sul fallo di mano.. #valeri ci ha sperato - GSmilzo : Vabbè bonucci è stato onesto, ha detto pure lui che era mano! #JuveMilan - Carlomrtz : #bonucci pagliaccio , perche' non dici adesso che era mano, pagliaccetto buffone. #JuventusMilan #JuveMilan #SerieA - INTER291103 : Era da oltre due mesi che il Milan non aveva un rigore a favore, ma questo è indiscutibilmente un tocco di mano da punire. -