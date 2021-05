Covid, stabile la curva dei contagi in Campania: 1.233 positivi su 18.199 tamponi. Dieci deceduti nelle ultime 48 ore (Di domenica 9 maggio 2021) Resta sostanzialmente stabile in Campania la curva dei contagi. Secondo i dati dell’Unità di crisi della Regione, nelle ultime 24 ore sono 1.233 i casi positivi su 18.199 tamponi molecolari esaminati. Ieri l’indice di positività è stato pari al 6,37%, oggi è al 6,77%. I decessi sono 10. I guariti sono 1.616. Negli ospedali i posti occupati nelle terapie intensive sono 119 (ieri, 122). In calo anche le degenze: oggi sono 1.348 (ieri 1.382). Sono Dieci i deceduti nelle ultime 48 ore. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 9 maggio 2021) Resta sostanzialmenteinladei. Secondo i dati dell’Unità di crisi della Regione,24 ore sono 1.233 i casisu 18.199molecolari esaminati. Ieri l’indice dità è stato pari al 6,37%, oggi è al 6,77%. I decessi sono 10. I guariti sono 1.616. Negli ospedali i posti occupatiterapie intensive sono 119 (ieri, 122). In calo anche le degenze: oggi sono 1.348 (ieri 1.382). Sono48 ore. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

