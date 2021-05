Covid, news. Draghi: "Pronti alle riaperture, ma usando la testa". LIVE (Di domenica 9 maggio 2021) Nell'ultimo bollettino 10.100 nuovi contagi, 224 decessi. Ricoveri in calo. Da domani quasi tutta Italia in giallo, tranne Valle d'Aosta, Sardegna, Sicilia. Ok alle visite nelle RSA, ma con il Green Pass. Stop alla mini-quarantena per chi arriva dai Paesi europei Leggi su tg24.sky (Di domenica 9 maggio 2021) Nell'ultimo bollettino 10.100 nuovi contagi, 224 decessi. Ricoveri in calo. Da domani quasi tutta Italia in giallo, tranne Vd'Aosta, Sardegna, Sicilia. Okvisite nelle RSA, ma con il Green Pass. Stop alla mini-quarantena per chi arriva dai Paesi europei

