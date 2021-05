Covid, Di Maio-Speranza: dal 15 maggio via quarantena da Paesi Ue, Uk e Israele (Di domenica 9 maggio 2021) Da metà mese non sarà più necessario osservare un periodo di isolamento precauzionale all’arrivo in Italia per chi proviene da Stati membri dell’Unione Europea. A questi si aggiungono Regno Unito e Israele, mentre la stessa regola da metà giugno dovrebbe essere valida anche per chi arriva dagli Stati Uniti. È quanto emerge dal tavolo operativo a cui hanno partecipato i titolari del ministero degli Esteri e di quello della Salute Leggi su tg24.sky (Di domenica 9 maggio 2021) Da metà mese non sarà più necessario osservare un periodo di isolamento precauzionale all’arrivo in Italia per chi proviene da Stati membri dell’Unione Europea. A questi si aggiungono Regno Unito e, mentre la stessa regola da metà giugno dovrebbe essere valida anche per chi arriva dagli Stati Uniti. È quanto emerge dal tavolo operativo a cui hanno partecipato i titolari del ministero degli Esteri e di quello della Salute

