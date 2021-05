Come creare un videogame? Un laboratorio per imparare (Di domenica 9 maggio 2021) Come si crea un videogioco? Nintendo ha deciso di rispondere a questa domanda con "laboratorio di videogiochi", un software, disponibile nel Nintendo eShop dall'11 giugno, che permetterà ai bambini, ma anche ai più grandi, di imparare e creare da zero un videogame. A guidarli in queste lezioni virtuali delle creature chiamate Nodon, ognuno con una funzione specifica, che aiuteranno in modo intuitivo a capire le basi della programmazione visuale per creare giochi di diverso genere: da platform a scorrimento orizzontale a giochi di corse, o sparatutto ambientati nello spazio. Dopo aver imparato i rudimenti con le lezioni guidate si può passare alla Programmazione libera e ovviamente giocare alla propria opera, sia nel corso della creazione per collaudo sia per puro piacere. Piacere che ... Leggi su ilfogliettone (Di domenica 9 maggio 2021)si crea un videogioco? Nintendo ha deciso di rispondere a questa domanda con "di videogiochi", un software, disponibile nel Nintendo eShop dall'11 giugno, che permetterà ai bambini, ma anche ai più grandi, dida zero un. A guidarli in queste lezioni virtuali delle creature chiamate Nodon, ognuno con una funzione specifica, che aiuteranno in modo intuitivo a capire le basi della programmazione visuale pergiochi di diverso genere: da platform a scorrimento orizzontale a giochi di corse, o sparatutto ambientati nello spazio. Dopo aver imparato i rudimenti con le lezioni guidate si può passare alla Programmazione libera e ovviamente giocare alla propria opera, sia nel corso della creazione per collaudo sia per puro piacere. Piacere che ...

