Come Animal Crossing è diventato un luogo di protesta per la Cina e per Hong Kong - articolo (Di domenica 9 maggio 2021) Il giorno di Capodanno 2020 ho partecipato a una marcia di protesta. La mia amica, una giornalista croata che si occupa di tecnologia per il South China Morning Post, ed io, un visitatore di passaggio, abbiamo lasciato il suo appartamento verso mezzogiorno. Dopo un pasto fortificante di ph? ci siamo uniti alle migliaia di persone che affollavano le strade di Wanchai, sull'isola centrale di Hong Kong. Molti dei manifestanti erano vestiti di nero. Per alcuni è stato anche un affare di famiglia, con tre generazioni che si sono presentate alla marcia. In cantonese hanno cantato: "Liberate Hong Kong, rivoluzione della nostra era". Era un coro cantato da tutti ma soprattutto dai giovani. Erano creativi: la vigilia di Natale e il giorno di Natale, centinaia avevano occupato centri commerciali e aree di ... Leggi su eurogamer (Di domenica 9 maggio 2021) Il giorno di Capodanno 2020 ho partecipato a una marcia di. La mia amica, una giornalista croata che si occupa di tecnologia per il South China Morning Post, ed io, un visitatore di passaggio, abbiamo lasciato il suo appartamento verso mezzogiorno. Dopo un pasto fortificante di ph? ci siamo uniti alle migliaia di persone che affollavano le strade di Wanchai, sull'isola centrale di. Molti dei manifestanti erano vestiti di nero. Per alcuni è stato anche un affare di famiglia, con tre generazioni che si sono presentate alla marcia. In cantonese hanno cantato: "Liberate, rivoluzione della nostra era". Era un coro cantato da tutti ma soprattutto dai giovani. Erano creativi: la vigilia di Natale e il giorno di Natale, centinaia avevano occupato centri commerciali e aree di ...

Advertising

Eurogamer_it : La politica del gioco. #AnimalCrossing #freehongkong - yutaismymoon : @spiderminsung sisi questo intendevo!! che cosa carina ?? quindi crei un tuo mondo tipo come da animal crossing? - juvsticedrew : qualcuno gioca ad animal crossing new horizons? vorrei capire come andare sulle altre isole - Animal_Genocide : Razzo cinese in caduta sulla Terra, le ultime novità e i possibili rischi per l’Italia. La caduta è prevista fra l'… - kyranyazlov : oggi il mio character di animal crossing è bellissimo, è incazzata con il mondo come me e l’ho fatta tutta punk -