Advertising

autosprint : #Binotto, la fiducia passa da #Barcellona: 'Progressi evidenti, #Monaco un'opportunità'??? -

Ultime Notizie dalla rete : Binotto fiducia

Autosprint.it

si arrabbia con Sky: "Basta con 'Grande Charles, però la macchina...'" Un buon T3 fa ben sperare per Monaco Il team principal del Cavallino ha spiegato ai microfoni di Sky : " Nella battaglia ...: "Delusi, strategia troppo ambiziosa con Sainz" Il prossimo, estrarre il massimo sul giro ... Alonso spiega come Portimao sia stato il primo nel quale abbia potuto correre con pienae ...Il team principal della Ferrari ha sottolineato il buon comportamento della SF21 nel terzo settore del Montmelò, storicamente ostico al Cavallino, che è anche un buon indicatore in vista di Montecarlo ...Il team principal della Ferrari ha sottolineato i progressi compiuti dalla SF21 sul tracciato di Barcellona ed ha sottolineato come la prestazione odierna sia figlia del lavoro svolto da tutta la squa ...