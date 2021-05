Bari, senti Angelozzi: “Playoff come un Mondiale. Eviterei il Palermo per un motivo” (Di domenica 9 maggio 2021) Primo atto dei Playoff promozione."È come giocare un Mondiale, con partite che si susseguono una dopo l’altra. Bisogna stare bene al momento giusto". Parola di Guido Angelozzi. L'ex direttore sportivo del Bari, intervistato ai microfoni de 'La Repubblica', si è espresso sui Playoff promozione al via oggi per quanto concerne il Girone C di Serie C. "La condizione atletica è fondamentale, certo, ma io credo che ai Playoff la cosa più importante sia la testa: vince chi non molla di un millimetro", sono state le sue parole.Le tre squadre che si qualificheranno oggi si uniranno proprio al Bari, che entrerà in gioco nel secondo turno e sfiderà al "San Nicola" la peggio classificata. "Chi Eviterei? Di sicuro il Palermo, ... Leggi su mediagol (Di domenica 9 maggio 2021) Primo atto deipromozione."Ègiocare un, con partite che si susseguono una dopo l’altra. Bisogna stare bene al momento giusto". Parola di Guido. L'ex direttore sportivo del, intervistato ai microfoni de 'La Repubblica', si è espresso suipromozione al via oggi per quanto concerne il Girone C di Serie C. "La condizione atletica è fondamentale, certo, ma io credo che aila cosa più importante sia la testa: vince chi non molla di un millimetro", sono state le sue parole.Le tre squadre che si qualificheranno oggi si uniranno proprio al, che entrerà in gioco nel secondo turno e sfiderà al "San Nicola" la peggio classificata. "Chi? Di sicuro il, ...

Advertising

WiAnselmo : #Bari, senti Angelozzi: 'Playoff come un Mondiale. Eviterei il #Palermo per un motivo' - Mediagol : #Bari, senti Angelozzi: 'Playoff come un Mondiale. Eviterei il #Palermo per un motivo' - gguksvturn : @matteosalvinimi ma ora che lo hai scritto ti senti fiero? ti aspetto al prossimo gay pride di bari amo <3 -