Vino con l'acqua? La proposta choc da parte di Bruxelles: "Mega inganno" (Di sabato 8 maggio 2021) E' decisamente bizzarra la proposta dell'Unione Europea nei confronti del Vino. Stando a quanto deciso a Bruxelles bisognerebbe togliere l'alcol e aggiungere acqua anche nelle denominazione di origine. Vino con l'acqua: proposta choc Ue (Foto Italiaatavola.net)Una scelta, che come riferisce l'agenzia Ansa, rappresenta una vera e propria "mina comunitaria", che "rischia di compromettere il Vino", quella che è la principale voce dell'export della nostra nazione, con un valore totale superiore agli 11 miliardi di euro. Un settore che tra l'altro è già minacciato dalla proposta, sempre proveniente dall'Ue, di introdurre delle etichette allarmistiche per scoraggiarne il consumo, così come previsto nel "Piano d'azione per migliorare la ...

