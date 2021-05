Ultime Notizie Roma del 08-05-2021 ore 09:10 (Di sabato 8 maggio 2021) Romadailynews radiogiornale Sabato 8 maggio Buongiorno dalla redazione da Francesco Vitale Ines tu da lunedì nessuna regione in area rossa passa di un arancione in Sicilia Sardegna e Valle d’Aosta e tutte le altre regioni saranno in giallo secondo le nuove ordinanze del ministro speranza sulla base di dati della cabina di regia per Di Maio Il 16 maggio hanno dato spiegabile per superare il coprifuoco e per mettere i turisti invaginati di venire in Italia il governatore del Piemonte Cirio propone di creare in montagna bolle covid free Sul modello di quanto è stato il posto per le isole per far ripartire il turismo in Italia la curva dei casi covid decessi a in decrescita segnare il presidente dell’istituto superiore di sanità brusaferro Ma questa riduzione è sempre lento ed è ancora in fase iniziale il direttore della prevenzione del Ministero della Salute Gianni Letta ... Leggi su romadailynews (Di sabato 8 maggio 2021)dailynews radiogiornale Sabato 8 maggio Buongiorno dalla redazione da Francesco Vitale Ines tu da lunedì nessuna regione in area rossa passa di un arancione in Sicilia Sardegna e Valle d’Aosta e tutte le altre regioni saranno in giallo secondo le nuove ordinanze del ministro speranza sulla base di dati della cabina di regia per Di Maio Il 16 maggio hanno dato spiegabile per superare il coprifuoco e per mettere i turisti invaginati di venire in Italia il governatore del Piemonte Cirio propone di creare in montagna bolle covid free Sul modello di quanto è stato il posto per le isole per far ripartire il turismo in Italia la curva dei casi covid decessi a in decrescita segnare il presidente dell’istituto superiore di sanità brusaferro Ma questa riduzione è sempre lento ed è ancora in fase iniziale il direttore della prevenzione del Ministero della Salute Gianni Letta ...

