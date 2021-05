Ue: Draghi, 'dichiarazione Porto importante, con Gb non sarebbe stata possibile' (Di sabato 8 maggio 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di sabato 8 maggio 2021) su Notizie.it.

Advertising

FerdiGiugliano : Dichiarazione del Presidente del Consiglio, Mario Draghi 'I vaccini sono un bene comune globale. È prioritario aum… - TgLa7 : #Draghi: dichiarazione di #Oporto a prima vista non sembra di grande importanza, ma lo è: segna fine di lungo viagg… - TV7Benevento : Ue: Draghi, 'dichiarazione Porto importante, con Gb non sarebbe stata possibile'... - valeiorio91 : RT @EURACTIVItalia: #Draghi: “La dichiarazione di Porto è la fine di un lungo viaggio per la tutela dei diritti”. L'Italia chiede di accel… - EURACTIVItalia : #Draghi: “La dichiarazione di Porto è la fine di un lungo viaggio per la tutela dei diritti”. L'Italia chiede di a… -