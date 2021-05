Turismo dall’estero: nel 2020 persi 27 miliardi, e anche quest’anno… (Di sabato 8 maggio 2021) Roma, 8 mag – Potremmo vivere di solo Turismo dall’estero? Assolutamente no, perché nel mondo della globalizzazione l’effetto farfalla – il cui battito d’ali può provocare un uragano dall’altra parte del globo – è sempre dietro l’angolo. Fuor di metafora, la farfalla è il virus di Wuhan e il suo effetto sono i lockdown. I quali non solo impattano sulle economie nazionali e sulla domanda interna, ma anche e soprattutto su quella estera.Turismo dall’estero: nel 2020 -60%Può sembrare controintuitivo, ma il Turismo degli stranieri è un prodotto d’esportazione. Specie per quanto riguarda la bilancia dei pagamenti: ogni dollaro, yen, rublo (convertito ovviamente in euro) che entra assume segno positivo. Minima spesa e massima resa, verrebbe da dire. Non fosse che nel ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 8 maggio 2021) Roma, 8 mag – Potremmo vivere di solo? Assolutamente no, perché nel mondo della globalizzazione l’effetto farfalla – il cui battito d’ali può provocare un uragano dall’altra parte del globo – è sempre dietro l’angolo. Fuor di metafora, la farfalla è il virus di Wuhan e il suo effetto sono i lockdown. I quali non solo impattano sulle economie nazionali e sulla domanda interna, mae soprattutto su quella estera.: nel-60%Può sembrare controintuitivo, ma ildegli stranieri è un prodotto d’esportazione. Specie per quanto riguarda la bilancia dei pagamenti: ogni dollaro, yen, rublo (convertito ovviamente in euro) che entra assume segno positivo. Minima spesa e massima resa, verrebbe da dire. Non fosse che nel ...

Advertising

meb : Il turismo può finalmente ripartire: da metà maggio #GreenPass per i viaggiatori e stop alla quarantena per chi arr… - zazoomblog : Turismo dall’estero: nel 2020 persi 27 miliardi e anche quest’anno… - #Turismo #dall’estero: #persi - TgrRaiVeneto : Riaprono i primi campeggi a Cavallino Treporti. Attesa per la fine dell’obbligo di quarantena per chi arriva dall’e… - MariaTTommasoni : RT @mondopadano: Sul lago di #Garda torna il #turismo di prossimità, con grande attesa per chi viene dall'estero. Ne parliamo sul numero in… - ludus49 : RT @meb: Il turismo può finalmente ripartire: da metà maggio #GreenPass per i viaggiatori e stop alla quarantena per chi arriva dall’estero… -