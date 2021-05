Traffico Roma del 08-05-2021 ore 15:30 (Di sabato 8 maggio 2021) Luceverde Roma o pomeriggio dalla redazione Studio Stefano Baiocchi ci sono difficoltà nella zona nord del raccordo anulare un incidente in carreggiata esterna Provo cacudi tra le uscite Salaria e Flaminia in direzione quindi Cassia disagio anche sul tratto Urbano della Roma L’Aquila Dopo un incidente causati incolonnamenti tra Portonaccio la tangenziale est e in quest’ultima direzione incidente anche sulla tangenziale dove incontriamo interventi di lieve entità tra la salariale uscita Parioli Campi Sportivi in direzione Stadio Olimpico però lentamente per un incidente al Tuscolano all’incrocio tra via Giulio Agricola e via Quintilio Varo la polizia locale Ci segnano un altro incidente al Lido di Ostia via delle tartane all’incrocio con via della tolda raccomandiamo le dovute attenzioni per i dettagli di queste e di altre notizie potete consultare il ... Leggi su romadailynews (Di sabato 8 maggio 2021) Luceverdeo pomeriggio dalla redazione Studio Stefano Baiocchi ci sono difficoltà nella zona nord del raccordo anulare un incidente in carreggiata esterna Provo cacudi tra le uscite Salaria e Flaminia in direzione quindi Cassia disagio anche sul tratto Urbano dellaL’Aquila Dopo un incidente causati incolonnamenti tra Portonaccio la tangenziale est e in quest’ultima direzione incidente anche sulla tangenziale dove incontriamo interventi di lieve entità tra la salariale uscita Parioli Campi Sportivi in direzione Stadio Olimpico però lentamente per un incidente al Tuscolano all’incrocio tra via Giulio Agricola e via Quintilio Varo la polizia locale Ci segnano un altro incidente al Lido di Ostia via delle tartane all’incrocio con via della tolda raccomandiamo le dovute attenzioni per i dettagli di queste e di altre notizie potete consultare il ...

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Aversa, ultimazione lavori ex Palazzo Rebursa: cambia viabilità in zona ... Stefano Guarino : chiusura al traffico veicolare di piazza Don Diana, tratto compreso tra piazza ... tratto compreso tra l'incrocio con via Roma e il civico 43 (corrispondenza sede Acli); inversione ...

Corso Trieste chiude per potature e abbattimenti di 13 alberi Strada chiusa per un mese e mezzo e deviazioni al traffico. Le potature e gli abbattimenti di 13 alberi, 9 pini e 4 cercis (o alberi di Giuda ) su ...mesi scorsi dal dipartimento tutela ambiente di Roma ...

Aversa, ultimazione lavori ex Palazzo Rebursa: cambia viabilità in zona Aversa (Caserta) - Piazza Don Diana, tratto compreso tra piazza Municipio e viale Giolitti, chiusa per lavori fino al 30 giugno prossimo con cambio anche ...

