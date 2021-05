Raffaele Renda da Amici 20 a Verissimo oggi: “Martina c’è sempre stata per me” (Di sabato 8 maggio 2021) A Verissimo oggi nella puntata di sabato 8 maggio, in onda alle ore 15:30 su Canale 5, ci saranno 9 ospiti: da Amici 20, all’Isola dei Famosi, fino a parlare di politica con Giorgia Meloni. Questa settimana ci sarà uno spazio dedicato ad una eliminata dell’Isola dei Famosi: Elisa Isoardi si siederà di fronte a Silvia Toffanin e racconterà come è stata la sua particolare esperienza in Honduras e cosa ha provato quando si è dovuta ritirare a seguito dell’infortunio che ha subito all’occhio. A Verissimo oggi si parlerà anche della semifinale di Amici 20. In collegamento ci saranno le due coach romane Anna Pettinelli e Veronica Peparini, mentre in studio saranno presente due degli ultimi eliminati di questa edizione di ... Leggi su ck12 (Di sabato 8 maggio 2021) Anella puntata di sabato 8 maggio, in onda alle ore 15:30 su Canale 5, ci saranno 9 ospiti: da20, all’Isola dei Famosi, fino a parlare di politica con Giorgia Meloni. Questa settimana ci sarà uno spazio dedicato ad una eliminata dell’Isola dei Famosi: Elisa Isoardi si siederà di fronte a Silvia Toffanin e racconterà come èla sua particolare esperienza in Honduras e cosa ha provato quando si è dovuta ritirare a seguito dell’infortunio che ha subito all’occhio. Asi parlerà anche della semifinale di20. In collegamento ci saranno le due coach romane Anna Pettinelli e Veronica Peparini, mentre in studio saranno presente due degli ultimi eliminati di questa edizione di ...

Advertising

infoitinterno : Verissimo Anticipazioni: ospiti in studio Elisa Isoardi, Samuele Barbetta e Raffaele Renda - infoitinterno : Verissimo Anticipazioni: ospiti in studio Elisa Isoardi, Samuele Barbetta e Raffaele Renda - nohabloproprio : RT @SocialArtistOF: Da oggi è in radio #IlSoleAlleFinestre di RAFFAELE! #Amici20 - gm_taxicab : @alessan19299246 @RAFFAELE_RENDA_ Hannah aveva capito tutto. -