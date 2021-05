Osimhen, a La Spezia la prima doppietta con la maglia del Napoli (Di sabato 8 maggio 2021) Con il 4-1 a La Spezia, il Napoli di Gennaro Gattuso fa un passo avanti verso la qualificazione alla prossima Champions League trovando anche un grande attaccante come Victor Osimhen. Il nigeriano, infatti, ha segnato la sua prima doppietta da quando è in Italia e al Napoli. Inoltre, ha raggiunto quota 10 gol in campionato ed è il più giovane, insieme a Haaland, ad essere andato in doppia cifra per due stagioni consecutive, come riporta Opta. 10 – Solo Haaland é piú giovane di Victor #Osimhen tra i giocatori dei top-5 campionati europei capaci di andare in doppia cifra di reti in entrambe le ultime 2 stagioni. Giaguaro.#SpeziaNapoli pic.twitter.com/BQpix84vPE — OptaPaolo (@OptaPaolo) May 8, 2021 Foto: Twitter ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 8 maggio 2021) Con il 4-1 a La, ildi Gennaro Gattuso fa un passo avanti verso la qualificazione alla prossima Champions League trovando anche un grande attaccante come Victor. Il nigeriano, infatti, ha segnato la suada quando è in Italia e al. Inoltre, ha raggiunto quota 10 gol in campionato ed è il più giovane, insieme a Haaland, ad essere andato in doppia cifra per due stagioni consecutive, come riporta Opta. 10 – Solo Haaland é piú giovane di Victor #tra i giocatori dei top-5 campionati europei capaci di andare in doppia cifra di reti in entrambe le ultime 2 stagioni. Giaguaro.#pic.twitter.com/BQpix84vPE — OptaPaolo (@OptaPaolo) May 8, 2021 Foto: Twitter ...

