Napoli travolgente al Picco | 4-1 allo Spezia

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 8 maggio 2021) LA(ITALPRESS) – Iltravolge loper 4-1 nell'anticipo della 35^ giornata ed ottiene tre punti importanti nella corsa alla qualificazione alla prossima Champions League. I partenopei archiviano la pratica già nel primo tempo grazie ad uno scatenato Osimhen e si riscattano dopo il mezzo passo falso contro il Cagliari. Si prospetta un finale di stagione complicato invece per lo, invischiato nella lotta salvezza e bisognoso di punti. Pronti via e partenopei subito in vantaggio al 15? con Zielinski. Grande azione del, che vede Politano premiare la sovrapposizione di Di Lorenzo, il quale a sua volta serve il polacco, solo in area e bravo a battere Provedel con un destro potente. Al 23? arriva già il raddoppio. Contropiede fulminante della squadra di Gattuso, con Osimhen che ...