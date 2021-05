LIVE Giro d’Italia, cronometro Torino in DIRETTA: “Speriamo di cominciare bene e con una maglia diversa” le parole di Ganna (Di sabato 8 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE STARTLIST E ORARI DI PARTENZA DELLA cronometro 14.04 Ben cinquantotto corridori faranno il proprio debutto al Giro. 14.03 Prende il via Victor Campenaerts, tra i possibili outsider per il successo odierno. 14.02 Partito anche il giovane David Dekker della Jumbo-Visma. 14.01 C’è tantissimo pubblico sulle strade del capoluogo piemontese. 14.00 INIZIA IL Giro d’Italia NUMERO 104! 13.58 Tagliani sta per salire sulla passerella di partenza. 13.55 Dylan Groenewegen e Remco Evenepoel sono al debutto stagionale. 13.53 Evenepoel poco prima del via: “Mi basta essere in sella e poter gareggiare”. 13.51 10? al via di questa attesissima prima tappa. 13.48 Le parole di Filippo Ganna ai microfoni Rai al mattino: “Partire ... Leggi su oasport (Di sabato 8 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASTARTLIST E ORARI DI PARTENZA DELLA14.04 Ben cinquantotto corridori faranno il proprio debutto al. 14.03 Prende il via Victor Campenaerts, tra i possibili outsider per il successo odierno. 14.02 Partito anche il giovane David Dekker della Jumbo-Visma. 14.01 C’è tantissimo pubblico sulle strade del capoluogo piemontese. 14.00 INIZIA ILNUMERO 104! 13.58 Tagliani sta per salire sulla passerella di partenza. 13.55 Dylan Groenewegen e Remco Evenepoel sono al debutto stagionale. 13.53 Evenepoel poco prima del via: “Mi basta essere in sella e poter gareggiare”. 13.51 10? al via di questa attesissima prima tappa. 13.48 Ledi Filippoai microfoni Rai al mattino: “Partire ...

