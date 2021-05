Advertising

Lequile, camion investe donna in retromarcia: lei finisce nel bagagliaio. Salva per miracolo - Lequile (Lecce): investita fuori dal supermercato dal camion in retromarcia. Salva per il portabagagli aperto

LECCE - Avrebbe investito una donna con il camion in retromarcia, davanti ad un supermarket, spingendola nel bagagliaio dell'auto fortunatamente senza ferirla gravemente. Incidente drammatico in provincia di Lecce, che avrebbe potuto avere consegiuenze ben più gravi rispetto alla sua dinamica. È successo verso alle 11,40 in via Solano a Lequile in provincia di Lecce. Un autocarro condotto dal dipendente di una ditta di trasporti barese che aveva consegnato dei prodotti alimentari al supermercato DOK, ha investito in retromarcia una donna.