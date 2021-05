La denuncia di Renzi per il video di Report con lo 007 in autogrill

Advertising

reportrai3 : Matteo Renzi ha depositato una denuncia/querela con istanza di perquisizione e sequestro presso il Tribunale di Rom… - petergomezblog : Ora Renzi denuncia chi lo ha filmato con Mancini: “Possibile che mi abbiano seguito e intercettato”. Report: “Vuole… - gennaromigliore : Una denuncia che cerca chiarezza in una vicenda giornalistica opaca. Meglio la verità. #Report - robertozamboni7 : RT @Moonlightshad1: Pippo Baudo ha detto qualcosa su renzi e l'Arabia? Ha detto qualcosa sulle intimidazioni di renzi ai giornalisti della… - MaraTahnee : RT @reportrai3: Matteo Renzi ha depositato una denuncia/querela con istanza di perquisizione e sequestro presso il Tribunale di Roma in mer… -

Ultime Notizie dalla rete : denuncia Renzi

Nellasi dice non convinto che sia stato possibile captare parole sue e di Mancini a distanza solo con un finestrino dell'auto, della professoressa, tenuto abbassato, anche perché il ...Nellasi dice non convinto che sia stato possibile captare parole sue e di Mancini a distanza solo con un finestrino dell'auto, della professoressa, tenuto abbassato, anche perché il ...Reclam Edizioni e Comunicazione srl -via della Lirica 43, 48124 Ravenna. CF/PI e numero d'iscrizione del Registro delle Imprese di Ravenna: 02073810398 ISSN 2498-9827 ...'E' possibile che Matteo Renzi sia stato seguito e/o che qualcuno abbia violato la Costituzione e la legge intercettando e riprendendo in modo illegittimo un parlamentare della Repubblica', si legge n ...