Inter-Sampdoria, primo gol per Pinamonti: emozionato il 99 (VIDEO) (Di sabato 8 maggio 2021) Il VIDEO del gol di Andrea Pinamonti in Inter-Sampdoria. Il numero 99 segna il primo gol stagionale con la maglia nerazzurra subentrando nel secondo tempo a San Siro al posto di Sanchez. Assist illuminante di Barella e irrompe l’attaccante ai margini del progetto quest’anno, che con Audero in uscita lo batte ed è 4-1. In alto le immagini della rete. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 8 maggio 2021) Ildel gol di Andreain. Il numero 99 segna ilgol stagionale con la maglia nerazzurra subentrando nel secondo tempo a San Siro al posto di Sanchez. Assist illuminante di Barella e irrompe l’attaccante ai margini del progetto quest’anno, che con Audero in uscita lo batte ed è 4-1. In alto le immagini della rete. SportFace.

