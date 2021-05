Highlights e gol Spezia-Napoli 1-4: Serie A 2020/2021 (VIDEO) (Di sabato 8 maggio 2021) Il VIDEO dei gol e degli Highlights di Spezia-Napoli, match valevole per la trentacinquesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021. Allo stadio Picco di La Spezia vittoria netta dei ragazzi di Gennaro Gattuso che dominano in lungo e in largo e conquistano tre punti fondamentali in ottica Champions League: straordinaria prestazione di Osimhen ed Insigne che indirizzano subito la partita. Per lo Spezia adesso occhi su Benevento-Cagliari di domani che potrebbe indirizzare questo finale infuocato. 0-1 ZIELINSKI 0-2 OSIMHEN 0-3 OSIMHEN 1-3 PICCOLI 1-4 LOZANO SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 8 maggio 2021) Ildei gol e deglidi, match valevole per la trentacinquesima giornata del campionato di. Allo stadio Picco di Lavittoria netta dei ragazzi di Gennaro Gattuso che dominano in lungo e in largo e conquistano tre punti fondamentali in ottica Champions League: straordinaria prestazione di Osimhen ed Insigne che indirizzano subito la partita. Per loadesso occhi su Benevento-Cagliari di domani che potrebbe indirizzare questo finale infuocato. 0-1 ZIELINSKI 0-2 OSIMHEN 0-3 OSIMHEN 1-3 PICCOLI 1-4 LOZANO SportFace.

