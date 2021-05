Friuli 1420 – 1797 Piante e Vedute In mostra al Castello di Udine

Leggi su udine20

(Di sabato 8 maggio 2021) Federico Maggiotto- Ulderico Moro. Veduta della Loggia e del Pubblico Palazzo di, olio su tela. CMU, Galleria d’Arte Antica.50 splendide incisioni illustrano, attraverso la cartografia d’epoca e una serie didei più rappresentativi centri storici, il territorio nel quale per oltre tre secoli e mezzo l’influenza della grande cultura veneziana è stata determinante:, Palmanova, Cividale, Gemona, San Daniele e non solo furono snodi importanti nella nostra Regione, spesso in prima linea negli eventi storici di quel complesso periodo. L’esposizione è organizzata dalla Triennale Europea dell’Incisione in collaborazione con il Comune di, Civici Musei, la Regione AutonomaVenezia Giulia, La Fondazionee con il patrocinio dell’Università degli Studi di ...