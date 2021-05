Francesca Pascale: «Sui diritti Forza Italia vira a destra, Silvio lo sa? Io non la voto» (Di sabato 8 maggio 2021) «Nella mia vita ho votato soltanto due leader: Marco Pannella e Silvio Berlusconi. Ho iniziato a frequentare sin da giovane le sedi di Forza Italia, piena di sogni e di speranze, assumendo... Leggi su ilmattino (Di sabato 8 maggio 2021) «Nella mia vita ho votato soltanto due leader: Marco Pannella eBerlusconi. Ho iniziato a frequentare sin da giovane le sedi di, piena di sogni e di speranze, assumendo...

Advertising

petergomezblog : Anche Francesca Pascale replica a Tajani: “Per Forza Italia una famiglia senza figli non esiste? Ecco perché non li… - repubblica : ?? Forza Italia, Francesca Pascale risponde a Tajani: 'Famiglia senza figli non esiste? Non li voto piu'' - HuffPostItalia : Francesca Pascale contro Tajani: 'La famiglia senza figli non esiste? Non voto più Forza Italia' - Snoopy16466 : RT @petergomezblog: Anche Francesca Pascale replica a Tajani: “Per Forza Italia una famiglia senza figli non esiste? Ecco perché non li vot… - infoitinterno : Francesca Pascale contro Tajani sulla famiglia: 'Ecco perché non voto più Forza Italia' -