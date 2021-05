F1, Carlos Sainz: “Soddisfatto per oggi. Domani fondamentale la partenza e la gestione gomme” (Di sabato 8 maggio 2021) Carlos Sainz ha archiviato un buon 6° posto nelle qualifiche del Gran Premio di Spagna. Il madrileno ha pagato poco più di un decimo rispetto al compagno di squadra, dovendo rinunciare alla quinta piazza per “colpa” di un ottimo Esteban Ocon. Comunque sia, l’iberico si è tenuto alle spalle entrambe le McLaren e la Red Bull di Sergio Perez. Quali sono le sensazioni del padrone di casa e quali le prospettive per Domani? Ecco quanto ha dichiarato Sainz a DAZN España dopo le qualifiche. “Complessivamente sono Soddisfatto. Credo di aver fatto una buona qualifica sin dal principio, perché ho completato dei buoni giri sin dal Q1. Forse la mia peggior sessione è stata proprio il Q3, perché avevo a disposizione due treni di morbide nuove, ma non sono riuscito a essere perfetto nell’ultimo settore in nessuno dei ... Leggi su oasport (Di sabato 8 maggio 2021)ha archiviato un buon 6° posto nelle qualifiche del Gran Premio di Spagna. Il madrileno ha pagato poco più di un decimo rispetto al compagno di squadra, dovendo rinunciare alla quinta piazza per “colpa” di un ottimo Esteban Ocon. Comunque sia, l’iberico si è tenuto alle spalle entrambe le McLaren e la Red Bull di Sergio Perez. Quali sono le sensazioni del padrone di casa e quali le prospettive per? Ecco quanto ha dichiaratoa DAZN España dopo le qualifiche. “Complessivamente sono. Credo di aver fatto una buona qualifica sin dal principio, perché ho completato dei buoni giri sin dal Q1. Forse la mia peggior sessione è stata proprio il Q3, perché avevo a disposizione due treni di morbide nuove, ma non sono riuscito a essere perfetto nell’ultimo settore in nessuno dei ...

