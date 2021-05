Comunicato di Juve | Real e Barça sulla Superlega | Minacce inaccettabili

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Comunicato Juve

Arriva la risposta di Juventus, Real Madrid e Barcellona dopo la posizione assunta nei confronti della Uefa e delle possibili sanzioni da parte di nove dei dodici club fondatori della Super League: 'I ...Ma Real Madrid, Barcellona e Juventus non ci stanno: 'Uefa e Fifa si sono sinora rifiutate di stabilire un adeguato canale di comunicazione', continua il. 'Abbiamo condiviso un'opportunità ...In relazione al comunicato emesso da Uefa il 7 maggio sulla Super League e alla posizione assunta da nove dei suoi membri fondatori, Fútbol Club Barcelona, Juventus Football Club e Real Madrid Club de ...Non si ferma la Superlega. Con un duro comunicato Juventus, Real Madrid e Barcellona rimarcano la loro volontà di andare avanti.