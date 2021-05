"Come Unomattina". Flavio Insinna, l'aiutino di Rai1 che il campione non sfrutta: un caso senza precedenti (Di sabato 8 maggio 2021) Alla ghigliottina della puntata de L'Eredità di oggi, sabato 8 maggio, un programma di Rai1 è finito tra gli indizi. Un caso a dir poco curioso e singolare: uno degli indizi era la parola “uno” mentre la risposta esatta era “mattina”. L'abbinamento conduceva quindi proprio al programma di Rai1 condotto da Monica Giandotti e Marco Frittella, che Flavio Insinna ha definito “uno dei nostri capolavori”. In questo modo ha colto l'occasione per mandare un saluto ai colleghi. “Buon lavoro agli amici e alle amiche di Unomattina”, ha affermato in chiusura di puntata. Ma tornando alla ghigliottina, il campione Davide non è riuscito a indovinare la parola esatta - che era “mattina” - avendo dato Come risposta “monaco”. Gli indizi a sua disposizione erano “uno”, ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 8 maggio 2021) Alla ghigliottina della puntata de L'Eredità di oggi, sabato 8 maggio, un programma diè finito tra gli indizi. Una dir poco curioso e singolare: uno degli indizi era la parola “uno” mentre la risposta esatta era “mattina”. L'abbinamento conduceva quindi proprio al programma dicondotto da Monica Giandotti e Marco Frittella, cheha definito “uno dei nostri capolavori”. In questo modo ha colto l'occasione per mandare un saluto ai colleghi. “Buon lavoro agli amici e alle amiche di”, ha affermato in chiusura di puntata. Ma tornando alla ghigliottina, ilDavide non è riuscito a indovinare la parola esatta - che era “mattina” - avendo datorisposta “monaco”. Gli indizi a sua disposizione erano “uno”, ...

Ultime Notizie dalla rete : Come Unomattina Unomattina in famiglia chiude il 27 giugno: cosa cambia senza Timperi - Setta Tiberio Timperi e Monica Setta verso le ferie: cosa cambia in estate senza 1mattina in famiglia Anche Unomattina in famiglia, come tutti gli altri programmi di Rai1, chiuderà i battenti per la bella stagione fra qualche settimana, esattamente nel weekend di sabato 26 e domenica 27 giugno: i padroni di ...

Unomattina come cambierà dopo l'edizione Marco Frittella - Monica Giandotti? ... da settembre, Unomattina, quest'anno condotto da Marco Frittella e Monica Giandotti. E' di qualche giorno fa, a tal proposito, la notizia della prima riunione tenutasi in Rai per decidere come ...

