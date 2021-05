Cislago, auto in fiamme in Pedemontana: intervento dei vigili del fuoco (Di sabato 8 maggio 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Nella giornata di oggi, sabato 8 maggio, intorno alle 16:30, un veicolo in transito sull’autostrada Pedemontana Lombarda, all’altezza di Cislago, ha preso improvvisamente fuoco. Il conducente è riuscito ad accostare e ad abbandonare il mezzo prima che fosse completamente avvolto dalle fiamme. I vigili del fuoco dei distaccamenti di Tradate e Saronno sono intervenuti immediatamente tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di sabato 8 maggio 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Nella giornata di oggi, sabato 8 maggio, intorno alle 16:30, un veicolo in transito sull’stradaLombarda, all’altezza di, ha preso improvvisamente. Il conducente è riuscito ad accostare e ad abbandonare il mezzo prima che fosse completamente avvolto dalle. Ideldei distaccamenti di Tradate e Saronno sono intervenuti immediatamente tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Ultime Notizie dalla rete : Cislago auto Croce Rossa Italiana, l'inarrestabile forza del volontariato. I Comitati della provincia di Varese si raccontano ... un furgone, due vetture adibite a trasporti disabili e altre 4 auto, un pulmino a 9 posti anche ... di cui fa parte la sede distaccata di Cislago è formato da circa 300 volontari ed è una delle realtà ...

Ottantenne percorre contromano l'autostrada per venti chilometri Cisalgo (Varese) - Momenti di paura l'altro giorno lungo la Pedemontana: un'auto stava procedendo contromano . Subito allertata la Polizia stradale che è intervenuta fermando ...del comune di Cislago. ...

Cislago, auto in fiamme in Pedemontana: intervento dei vigili del fuoco Il Notiziario Rivoluzione fra Cislago e Gerenzano: in arrivo fast-food e ciclabile Sulla Varesina tra Cislago e Gerenzano stanno per arrivare grosse novità. La più significativa è il prossimo insediamento di un fast-food nel triangolo di La Varesina cambia volto, con l'arrivo di una ...

Cislago, anziano in stato confusionale entra in auto contromano in Pedemontana CISLAGO – E’ entrato contromano nell’autostrada Pedemontana percorrendo alcuni chilometri, fra Lentate sul Seveso e Cislago, prima di essere bloccato: è quanto successo lo scorso ...

