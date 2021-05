'Capri è Covid Free'. L'annuncio di De Luca

(Di sabato 8 maggio 2021) Il presidente della Giunta regionale della Campania, Vincenzo De, a(Napoli), ha annunciato il completamento della vaccinazione dei residenti dell’isola. “è immunizzata - ha detto Deai giornalisti, prima di un incontro pubblico in ‘piazzetta’ con i sindaci dell’isola - è essenziale per la stagione turistica, perché gli operatori selettore debbono programmare la stagione entro maggio. Ora toccherà a Ischia, a Sorrento, e arriveremo fino al Cilento”.

