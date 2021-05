Boxe | Canelo Alvarez vs Saunders stanotte in tv | data | orario e streaming Mondiale supermedi

Leggi su sportface

(Di sabato 8 maggio 2021) Se non è l’incontro più atteso dell’anno, è solo perché Eddie Hearn ha già annunciato da settimane l’accordo per due match tra Anthony Joshua e Tyson Fury. Ma per la categorial’incontro tra Saul ‘(55-1-2) e Billy Joe(30-0) rappresenta un evento semplicemente imperdibile. Nella notte tra sabato 8 maggio e domenica 9, a partire dalle 2:00, andrà in scena la riunione pugilistica che si concluderà col main event in programma alle 05:00, ora italiana del mattino di domenica. Dazn trasmetterà l’incontro in diretta esclusiva, con commento di Giacomo Brunelli e Alessandro Duran. In palio tre cinture iridate dei: la WBA e la WBC del messicano, la WBO del britannico. Polemiche e attriti nel primo faccia a faccia tra i due pugili che non se le sono mandate a dire: ...