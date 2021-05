Benji e Fede, la storia di un duo musicale nato sul web (Di sabato 8 maggio 2021) Benji e Fede è il duo musicale nato sul web che ha fatto innamorare milioni di fans con le loro canzoni. Il 10 dicembre del 2010, grazie a Facebook, hanno iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo. Originari di Modena quando si sono conosciuti, Benji si trovava a Hobart, in Australia, a causa dello studio. Il trampolino di lancio per entrambi arriva nel 2014 quando si presentarono alle selezioni per partecipare a Sanremo 2015. Non riescono a superare le selezioni ma da quel momento iniziarono a farsi notare. Nell’estate dell’anno successivo pubblicano il loro primo singolo intitolato “Tutta d’un fiato” e si esibirono, per la prima volta, al Coca Cola Summer Festival. Nello stesso anno nasce il loro primo disco “20:05”, un titolo molto strano che però segna l’inizio dell’amicizia ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 8 maggio 2021)è il duosul web che ha fatto innamorare milioni di fans con le loro canzoni. Il 10 dicembre del 2010, grazie a Facebook, hanno iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo. Originari di Modena quando si sono conosciuti,si trovava a Hobart, in Australia, a causa dello studio. Il trampolino di lancio per entrambi arriva nel 2014 quando si presentarono alle selezioni per partecipare a Sanremo 2015. Non riescono a superare le selezioni ma da quel momento iniziarono a farsi notare. Nell’estate dell’anno successivo pubblicano il loro primo singolo intitolato “Tutta d’un fiato” e si esibirono, per la prima volta, al Coca Cola Summer Festival. Nello stesso anno nasce il loro primo disco “20:05”, un titolo molto strano che però segna l’inizio dell’amicizia ...

Ultime Notizie dalla rete : Benji Fede Federico Rossi: cosa non sappiamo del cantante modenese Federico Rossi conosciuto da tutti per il duo Benji e Fede, ecco alcune curiosità sul cantante. Sappiamo tutto sul ragazzo? Federico Rossi sarà una degli ospiti di Verissimo e si racconterà a cuore aperto a Silvia Toffanin. Dopo la fine del duo ...

Federico Santaiti, Il Gattaro del Web: 'I gatti? Mi hanno scelto loro. Successo? Bisogna evolversi' Giovane regista (ha frequentato il DAMS, indirizzo cinema), con collaborazioni con artisti del calibro di Shade, Benji & Fede e gli Autogol, è una webstar con milioni di followers. Il suo libro '...

Benji e Fede all’Arena di Verona a luglio, info e date dei concerti Sky Tg24 Benji e Fede, la storia di un duo musicale nato sul web Benji e Fede è il duo musicale nato sul web che ha fatto innamorare milioni di fans con le loro canzoni. Il 10 dicembre del 2010, grazie a Facebook, hanno iniziato a muovere i primi passi nel mondo ...

Paola Di Benedetto, le sue confidenze sul cantante tra delusioni e successi Paola Di Benedetto, ha fatto un bilancio della sua storia con il cantante, tra cui ci sono stati degli alti e dei bassi, ma per fortuna sono ...

