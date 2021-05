(Di sabato 8 maggio 2021)3: l’anno scorso è stato annunciato che Madsavrebbe assunto il ruolo di Gellertnel terzo filmdopo che aè stato chiesto di lasciare il franchise dalla Warner Bros dopo aver perso un’accesa battaglia legale contro il tabloid britannico, The Sun. Cosa ha detto? Ora, in un’intervista con Collider,ha spiegato come sta sviluppando la sua versione del personaggio malvagio mentre afferma che copiaresarebbe “creativamente stupido”.3: le sue parole “A nessuno interessa che io vada lì e provi a copiare qualcosa, sarebbe un suicidio creativo ...

Mads Mikkelsen torna a parlare dell'impegno in3 ammettendo che imitare la recitazione di Johnny Depp nel ruolo di Grindelwald sarebbe un suicidio artistico .3 è attualmente in lavorazione in Inghilterra. ...Le avventure di Mia e Max: i protagonisti volano a bordo dello "Stramobilide" e ci conducono in postilasciandoci sempre un insegnamento. Nella Foresta degliparlanti si addentrano ...Animali fantastici 3: Mikkelsen del Grindelwald di Johnny Depp. "A nessuno interessa che io vada lì e provi a copiare qualcosa, sarebbe un ...Mads Mikkelsen torna a commentare il suo ingaggio in Animali fantastici 3 nel ruolo di Grindelwald parlando del suo approccio al ruolo un tempo interpretato da Johnny Depp. Mads Mikkelsen torna a parl ...