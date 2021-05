Valutazione classi intermedie | il Ministero | tenere conto della complessità del periodo e delle difficoltà degli alunni NOTA PDF

Advertising

scuolaedintorni : Valutazione periodica e finale nelle classi intermedie Primo e secondo ciclo di istruzione: La nota del DPIT Minist… -

Ultime Notizie dalla rete : Valutazione classi

Orizzonte Scuola

2 comma 3 lettera c) del summenzionato contratto; l' impiego sudi concorso affini di ...organico di fatto è effettuata sulla base dell'allagato 2 al sopra citato CCNI 'Tabella di......altri docenti in organico Covid (io spero che ci verranno dati per poter sdoppiare le). ... senza possibilità di, se non una generica conferma che non si nega a nessuno. Alla base c'è ...Giovanissimi scienziati sugli scudi con Eureka! Funziona!: un premio all'imprenditorialità promosso da Miur, Federmeccanica e Confindustria ...Uno studente punta il dito contro i prof che sarebbero colpevoli, a suo dire, di stressare i ragazzi con compiti in classe e interrogazioni non svolti durante la Dad ...