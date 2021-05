Un terzo degli smartphone mondiali a rischio: una vulnerabilità dei chip Qualcomm permette l’ascolto delle conversazioni (Di venerdì 7 maggio 2021) Una vulnerabilità di sicurezza molto grave è stata scoperta in alcuni chip Qualcomm. Essa permetterebbe ai potenziali aggressori di avere accesso ad importanti informazioni personali degli utenti e ascoltare le loro conversazioni, il tutto in modo praticamente impossibile da rilevare. La percentuale di smartphone vulnerabili è pericolosamente alta! La vulnerabilità è stata scoperta dagli esperti di sicurezza di Check Point Research e affliggerebbe tutti gli smartphone che utilizzano il sistema di comunicazione Qualcomm Mobile Station Modem. Il cosiddetto System on a chip (SoC) permette agli smartphone di gestire le chiamate, gli SMS, la registrazione dell’audio ad ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 7 maggio 2021) Unadi sicurezza molto grave è stata scoperta in alcuni. Essarebbe ai potenziali aggressori di avere accesso ad importanti informazioni personaliutenti e ascoltare le loro, il tutto in modo praticamente impossibile da rilevare. La percentuale divulnerabili è pericolosamente alta! Laè stata scoperta dagli esperti di sicurezza di Check Point Research e affliggerebbe tutti gliche utilizzano il sistema di comunicazioneMobile Station Modem. Il cosiddetto System on a(SoC)aglidi gestire le chiamate, gli SMS, la registrazione dell’audio ad ...

