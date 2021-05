Tre anni di violenze dal prete, Giada: «Ma per i giudici dai 14 anni in poi ero consenziente» (Di venerdì 7 maggio 2021) Da quando aveva tredici anni, e fino a diciassette, Giada Vitale è stata vittima di violenza da parte dell’ex parroco della chiesa di Portocannone, provincia di Campobasso, don Marino Genova, che allora, nel 2009, aveva 55 anni. Il sacerdote è stato condannato in via definitiva a 4 anni e 10 mesi di reclusione. Ma solo per gli abusi commessi prima che Giada compisse 14 anni. Perché, secondo i giudici, quello che è successo dopo è stata una relazione «consenziente». Il procedimento che riguarda i fatti accaduti dopo il 14° compleanno della ragazza è stato archiviato, e la Procura di Larino ha rigettato la richiesta della riapertura delle indagini. Leggi su vanityfair (Di venerdì 7 maggio 2021) Da quando aveva tredici anni, e fino a diciassette, Giada Vitale è stata vittima di violenza da parte dell’ex parroco della chiesa di Portocannone, provincia di Campobasso, don Marino Genova, che allora, nel 2009, aveva 55 anni. Il sacerdote è stato condannato in via definitiva a 4 anni e 10 mesi di reclusione. Ma solo per gli abusi commessi prima che Giada compisse 14 anni. Perché, secondo i giudici, quello che è successo dopo è stata una relazione «consenziente». Il procedimento che riguarda i fatti accaduti dopo il 14° compleanno della ragazza è stato archiviato, e la Procura di Larino ha rigettato la richiesta della riapertura delle indagini.

