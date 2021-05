The Witcher 3 per PS5 e Xbox Series X/S: CD Projekt RED si rivolge ai modder per l'upgrade next-gen (Di venerdì 7 maggio 2021) The Witcher 3 si sta preparando per una brillante versione next-gen per PlayStation 5 e Xbox Series X/S, ma a quanto pare CD Projekt RED ha deciso di rivolgersi a dei modder per PC per riceve un aiuto a migliorare il gioco del 2015. Il creatore della mod di upscaling delle texture "The Witcher 3 HD Reworked" ha spiegato il suo silenzio radio sul nuovo progetto negli ultimi tempi. Si è scoperto che il team di sviluppo polacco lo aveva contattato per quanto riguarda la mod, stuzzicando l'ipotesi che The Witcher 3 HD Reworked sarebbe stata inclusa nell'aggiornamento next-gen. CD Projekt RED ha confermato la collaborazione in una dichiarazione, aggiungendo: "Oltre ai nostri sforzi di sviluppo sulla ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 7 maggio 2021) The3 si sta preparando per una brillante versione-gen per PlayStation 5 eX/S, ma a quanto pare CDRED ha deciso dirsi a deiper PC per riceve un aiuto a migliorare il gioco del 2015. Il creatore della mod di upscaling delle texture "The3 HD Reworked" ha spiegato il suo silenzio radio sul nuovo progetto negli ultimi tempi. Si è scoperto che il team di sviluppo polacco lo aveva contattato per quanto riguarda la mod, stuzzicando l'ipotesi che The3 HD Reworked sarebbe stata inclusa nell'aggiornamento-gen. CDRED ha confermato la collaborazione in una dichiarazione, aggiungendo: "Oltre ai nostri sforzi di sviluppo sulla ...

Gwent: The Witcher Card Game, torna Il Viaggio nella Stagione 5 Stai guardando Pubblicità Stai guardando Pubblicità CD Projekt Red ha annuncia il ritorno del Viaggio per la quinta stagione di Gwent: The Witcher Card Game . I giocatori possono iniziare a salire di livello ancora una volta per sbloccare nuovi premi esclusivi gratuitamente a partire da ora su PC, dispositivi Mac Apple M1, iOS e ...

GWENT The Witcher Card Game, torna il Viaggio per la Stagione 5 GamingTalker The Witcher 3 next-gen dirà sì alle mod PC The Witcher 3: Wild Hunt è un gioco forse non recentissimo, ma in grado ancora di appassionare centinaia di giocatori grazie al suo mix perfetto tra azione e gioco di ruolo fantasy. Il titolo di CD ...

The Witcher 3 per PS5 e Xbox Series X/S: CD Projekt RED si rivolge ai modder per l'upgrade next-gen The Witcher 3 si sta preparando per una brillante versione next-gen per PlayStation 5 e Xbox Series X/S, ma a quanto pare CD Projekt RED ha deciso di rivolgersi a dei modder per PC per riceve un aiuto ...

