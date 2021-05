Sanditon: rinnovato per le stagioni 2 e 3. L’annuncio (Di venerdì 7 maggio 2021) A seguito delle proteste dei fan per la sua cancellazione prematura, Sanditon è rinnovato per le stagioni 2 e 3, ha annunciato PBS all’inizio di martedì. La serie ITV in otto parti, basata sull’ultimo romanzo incompiuto di Jane Austen, il suo debutto negli Stati Uniti su PBS è all’inizio del 2020. Cosa diceva L’annuncio che riguarda Sanditon? È confermato che Rose Williams (Coprifuoco) tornerà nei panni dell’eroina Charlotte Heywood. Ulteriori casting saranno annunciati in un secondo momento. Le parole “Siamo assolutamente lieti di annunciare una seconda e terza stagione di Sanditon, uno spettacolo che ha ispirato una base di fan così appassionata e devota”, afferma il produttore esecutivo Susanne Simpson. “Il pubblico può aspettarsi romanticismo, umorismo e molti colpi di ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di venerdì 7 maggio 2021) A seguito delle proteste dei fan per la sua cancellazione prematura,per le2 e 3, ha annunciato PBS all’inizio di martedì. La serie ITV in otto parti, basata sull’ultimo romanzo incompiuto di Jane Austen, il suo debutto negli Stati Uniti su PBS è all’inizio del 2020. Cosa dicevache riguarda? È confermato che Rose Williams (Coprifuoco) tornerà nei panni dell’eroina Charlotte Heywood. Ulteriori casting saranno annunciati in un secondo momento. Le parole “Siamo assolutamente lieti di annunciare una seconda e terza stagione di, uno spettacolo che ha ispirato una base di fan così appassionata e devota”, afferma il produttore esecutivo Susanne Simpson. “Il pubblico può aspettarsi romanticismo, umorismo e molti colpi di ...

