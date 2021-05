Rivoluzione Serie A, in programma la riunione per campionato a 18 squadre (Di venerdì 7 maggio 2021) La Serie A potrebbe essere rivoluzionata. In programma la riunione per valutare il cambiamento del campionato con 18 squadre partecipanti l futuro della Serie A potrebbe prevedere un cambiamento, così come successo per la Coppa Italia. La nuova Champions League vedrà 100 partite con 7 finestre aggiuntive per disputare le gare. Le leghe europee, come rivela la Repubblica, starebbero pensando a campionati ridotti a 18 squadre. Tra questi anche la Serie A. Martedì, a Milano, i 20 club di incontreranno senza l’ad De Siervo e senza il presidente Dal Pino. Sarà l’occasione per discutere anche della possibile Rivoluzione. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 7 maggio 2021) LaA potrebbe essere rivoluzionata. Inlaper valutare il cambiamento delcon 18partecipanti l futuro dellaA potrebbe prevedere un cambiamento, così come successo per la Coppa Italia. La nuova Champions League vedrà 100 partite con 7 finestre aggiuntive per disputare le gare. Le leghe europee, come rivela la Repubblica, starebbero pensando a campionati ridotti a 18. Tra questi anche laA. Martedì, a Milano, i 20 club di incontreranno senza l’ad De Siervo e senza il presidente Dal Pino. Sarà l’occasione per discutere anche della possibile. L'articolo proviene da Calcio News 24.

