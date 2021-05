Quanto abbiamo smesso di parlare di Trump dai suoi ban sui social network (Di venerdì 7 maggio 2021) (foto: Justin Sullivan/Getty ImagesÈ notizia di queste ore che Facebook – tramite il suo Oversight Board, il consiglio di sorveglianza sulla moderazione dei contenuti – ha ufficialmente confermato la squalifica a tempo indeterminato di Donald Trump dalla sua piattaforma: l’ex presidente rimarrà dunque fuori da una delle sue casse di risonanza principali, così come rimane fuori da Twitter e YouTube? Ma cosa è cambiato da quando l’idolo della nuova destra non c’è più? Beh, per cominciare ne parliamo molto meno: dati ottenuti da Record delle società di analisi dei social media Crowdtangle e Zignal Labs mostrano che l’ex commander-in-chief è praticamente sparito dai discorsi più presenti sui social media, e da animatore e protagonista assoluto del dibattito è diventato una figura sullo sfondo. Nella sola settimana seguente i ... Leggi su wired (Di venerdì 7 maggio 2021) (foto: Justin Sullivan/Getty ImagesÈ notizia di queste ore che Facebook – tramite il suo Oversight Board, il consiglio di sorveglianza sulla moderazione dei contenuti – ha ufficialmente confermato la squalifica a tempo indeterminato di Donalddalla sua piattaforma: l’ex presidente rimarrà dunque fuori da una delle sue casse di risonanza principali, così come rimane fuori da Twitter e YouTube? Ma cosa è cambiato da quando l’idolo della nuova destra non c’è più? Beh, per cominciare ne parliamo molto meno: dati ottenuti da Record delle società di analisi deimedia Crowdtangle e Zignal Labs mostrano che l’ex commander-in-chief è praticamente sparito dai discorsi più presenti suimedia, e da animatore e protagonista assoluto del dibattito è diventato una figura sullo sfondo. Nella sola settimana seguente i ...

Advertising

UlisseRai1 : La prima puntata di #Ulisse, andata in onda il 25/11/2000, era dedicata alla scoperta di una civiltà splendida: gli… - Coscienza12 : RT @RizzoGiov: @noitre32 @Quirinale Perché abbiamo ancora una Costituzione e una Democrazia in questo Paese dopo quanto accaduto oggi tra T… - JeAVRIL93 : a quanto pare il giro che mio zio sono anni che insiste per farci fare (gratis ovviamente) è questo qui (e per noi… - hankerbot : RT @edserholicc: Quanto abbiamo sclerato quando uscì questo video???? Spero ritornino anche loro ??? #HanKer - edserholicc : Quanto abbiamo sclerato quando uscì questo video???? Spero ritornino anche loro ??? #HanKer -

Ultime Notizie dalla rete : Quanto abbiamo Vaccini anti - covid: quale protezione offre una singola dose? ... contraevano la malattia in forma molto più leggera e con una bassa carica virale: è quanto rileva ... e che il vaccino è l'unico modo che abbiamo ora per tornare il prima possibile alla vita precovid.

EBA esclude nuove proroghe su moratorie: banche ancora solide ... che poggia su quanto fatto in passato. "Quando le banche europee sono entrate in questa pandemia - ha affermato - erano solide e lo sono tuttora. Abbiamo potuto navigare questa crisi economica con ...

Siamo più simili ai bonobo di quanto non crediamo La Repubblica Emanuela, Bernard e Francesco, futuri coder di Rita Maria Stanca Combattere la disoccupazione giovanile in Italia, partendo dal Sud, rispondendo ad una consistente mancanza di sviluppatori nel mondo del lavoro e creando quindi una grossa opport ...

Covid Italia: Igd,’in primi 6 giorni senza restrizioni +94% ingressi centri commerciali rispetto a 2019' "Naturalmente il sentiment in generale sul comparto dei centri commerciali in questo momento non è dei migliori ma, grazie alle riaperture, sono convinto ...

... contraevano la malattia in forma molto più leggera e con una bassa carica virale: èrileva ... e che il vaccino è l'unico modo cheora per tornare il prima possibile alla vita precovid.... che poggia sufatto in passato. "Quando le banche europee sono entrate in questa pandemia - ha affermato - erano solide e lo sono tuttora.potuto navigare questa crisi economica con ...di Rita Maria Stanca Combattere la disoccupazione giovanile in Italia, partendo dal Sud, rispondendo ad una consistente mancanza di sviluppatori nel mondo del lavoro e creando quindi una grossa opport ..."Naturalmente il sentiment in generale sul comparto dei centri commerciali in questo momento non è dei migliori ma, grazie alle riaperture, sono convinto ...