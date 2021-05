Quale futuro per Donnarumma? (Di venerdì 7 maggio 2021) Alcuni dei momenti migliori della carriera di Gianluigi Donnarumma hanno a che fare con la Juventus. La parata su Dybala ai calci di rigore nella Supercoppa italiana vinta nel 2016, il primo trofeo del portiere del Milan. O ancora, il volo sul tiro all’ultimo secondo di Khedira un paio di mesi prima della Supercoppa, una delle parate più belle e ricordate di Donnarumma, e oltretutto decisiva per la vittoria (1-0, grazie allo splendido gol segnato da Locatelli). E poi il rigore parato a Cristiano Ronaldo in Coppa Italia un anno fa, un tocco impercettibile con la punta delle dita che aveva fatto sbattere il pallone sul palo. «Un momento incredibile, il primo trofeo con il Milan, indimenticabile», ha ricordato qualche mese fa Donnarumma. Ma alle partite contro la Juventus sono legati anche alcuni dei ricordi più brutti per ... Leggi su ultimouomo (Di venerdì 7 maggio 2021) Alcuni dei momenti migliori della carriera di Gianluigihanno a che fare con la Juventus. La parata su Dybala ai calci di rigore nella Supercoppa italiana vinta nel 2016, il primo trofeo del portiere del Milan. O ancora, il volo sul tiro all’ultimo secondo di Khedira un paio di mesi prima della Supercoppa, una delle parate più belle e ricordate di, e oltretutto decisiva per la vittoria (1-0, grazie allo splendido gol segnato da Locatelli). E poi il rigore parato a Cristiano Ronaldo in Coppa Italia un anno fa, un tocco impercettibile con la punta delle dita che aveva fatto sbattere il pallone sul palo. «Un momento incredibile, il primo trofeo con il Milan, indimenticabile», ha ricordato qualche mese fa. Ma alle partite contro la Juventus sono legati anche alcuni dei ricordi più brutti per ...

