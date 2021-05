Prove libere al GP di Spagna: primo Bottas (Di venerdì 7 maggio 2021) La prima sessione di Prove libere al GP di Spagna si è conclusa poco fa. I piloti delle varie scuderie sono scesi in pista per testare le proprie monoposto e “conoscere” il circuito che affronteranno poi domenica 9 maggio nella gara ufficiale. La corsa è cominciata alle 11.30 e si è conclusa alle 12.30. Come già noto, il nuovo regolamento ha ridotto le sessioni di prova: da 90 minuti si è passati a 60. Com’è andato questo “primo round” nel circuito catalano? Tecnica F1: le soluzioni Ferrari per il GP di Spagna Prove libere al GP di Spagna: come sono andate? Nella giornata di oggi venerdì 7 maggio si terranno le Prove libere in preparazione al Gran Premio di Spagna che si correrà domenica 9 ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 7 maggio 2021) La prima sessione dial GP disi è conclusa poco fa. I piloti delle varie scuderie sono scesi in pista per testare le proprie monoposto e “conoscere” il circuito che affronteranno poi domenica 9 maggio nella gara ufficiale. La corsa è cominciata alle 11.30 e si è conclusa alle 12.30. Come già noto, il nuovo regolamento ha ridotto le sessioni di prova: da 90 minuti si è passati a 60. Com’è andato questo “round” nel circuito catalano? Tecnica F1: le soluzioni Ferrari per il GP dial GP di: come sono andate? Nella giornata di oggi venerdì 7 maggio si terranno lein preparazione al Gran Premio diche si correrà domenica 9 ...

Advertising

SkySportF1 : ?? Bottas chiude al top al mattino (?? #FP1) ?? Max vicinissimo, le Ferrari ai margini della top-5 Il resoconto ?… - SkySportF1 : ?? Lewis detta subito il ritmo (?? -30’ #FP1) ? Tra lui e Verstappen c’è Fernando con le soft Il LIVE ?… - bimbadisebemick : RT @mult1formula: 3,2,1... CHE LA #F3 ABBIA INIZIO???? 45 minuti di prove libere per raccogliere i primi dati sulle prestazioni dei team ???? #… - bimbadisebemick : RT @mult1formula: ??RISULTATI PROVE LIBERE @FIAFormula3 La prima sessione si conclude con il giro più veloce di Dennis Hauger con @PREMA_Te… - _horaninlove : Non ho visto le prove libere a causa del compito di latino. Come sono andate? -