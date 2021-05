Orietta Berti, l’esilarante gaffe con Baby K: ecco come l’ha chiamata. Enrico Papi in imbarazzo (Di venerdì 7 maggio 2021) “Amici carissimi, abbiamo sul palco Baby Gay con Playa“. Orietta Berti colpisce ancora. Ospite di Name that tune – Indovina la canzone, il nuovo quiz serale condotto da Enrico Papi su Tv8, la cantante ha fatto un’altra delle sue ormai celebri storpiature di nomi, finendo per fare una gaffe esilarante. Orietta doveva annunciare la performance del padrone di casa, Enrico Papi, nei panni di Baby K ma l’ha chiamata “Baby Gay”. Il conduttore dapprima è rimasto spiazzato dalla sua uscita poi, superato l’imbarazzo iniziale è scoppiato in una risata. Anche gli altri ospiti non si sono trattenuti e poi hanno cercato di aiutare Orietta con il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 7 maggio 2021) “Amici carissimi, abbiamo sul palcoGay con Playa“.colpisce ancora. Ospite di Name that tune – Indovina la canzone, il nuovo quiz serale condotto dasu Tv8, la cantante ha fatto un’altra delle sue ormai celebri storpiature di nomi, finendo per fare unaesilarante.doveva annunciare la performance del padrone di casa,, nei panni diK maGay”. Il conduttore dapprima è rimasto spiazzato dalla sua uscita poi, superato l’iniziale è scoppiato in una risata. Anche gli altri ospiti non si sono trattenuti e poi hanno cercato di aiutarecon il ...

