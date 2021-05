Nusco | detenzione e spaccio di stupefacenti | 18enne finisce in comunità

(Di venerdì 7 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Av) – I Carabinieri della Stazione di Lioni hanno dato esecuzione all’Ordinanza di Collocamento inemessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli a carico di undi, ritenuto responsabile di– anche a giovanissimi – di hashish e marijuana. Nella serata di ieri il giovane, dopo le formalità di rito, è stato associato in idonea struttura, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Il risultato operativo è strettamente collegato alla capillare attività di controllo del territorio quotidianamente svolta, tesa a garantire sicurezza e rispetto della legalità. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

