Noi | i ragazzi dello zoo di Berlino | su Prime Video in streaming da oggi

Amazon Prime Video ha rilasciato oggi la serie di formazione Noi, i ragazzi dello zoo di Berlino, che è già disponibile in 19 paesi e territori nel mondo in streaming. Lo show prodotto da Constantin Television e Amazon Studios è disponibile in streaming in 19 paesi e territori nel mondo tra cui Italia, Stati Uniti, Regno Unito, Francia e Spagna a partire da oggi 7 maggio. La serie tedesca Amazon Original in otto episodi racconta la storia di Christiane F. e il suo famigerato gruppo del Bahnhof Zoo in una moderna reinterpretazione del best-seller internazionale.

