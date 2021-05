Nate Diaz nella card di Vettori: tutte le ultime UFC NEWS (Di venerdì 7 maggio 2021) Nate Diaz combatterà nella stessa card di Marvin Vettori. È questa la prima grande novità degli ultimi giorni proveniente dal mondo UFC. Infatti, l’incontro del celebre figther di Stockton (originariamente previsto per UFC 262 del 15 maggio) è stato posticipato a UFC 263 andando ad accrescere ancor di più la grandezza dell’evento del 12 giugno. Tuttavia, tra nuovi match ufficializzati dalla UFC e ultime indiscrezioni sui prossimi match in lavorazione, sono tante altre le novità provenienti dalla promotion statunitense. Nate Diaz nella card di Vettori: UFC 263 candidata a “card of the year”? Come visto nelle NEWS delle scorse settimane, Nate ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 7 maggio 2021)combatteràstessadi Marvin. È questa la prima grande novità degli ultimi giorni proveniente dal mondo UFC. Infatti, l’incontro del celebre figther di Stockton (originariamente previsto per UFC 262 del 15 maggio) è stato posticipato a UFC 263 andando ad accrescere ancor di più la grandezza dell’evento del 12 giugno. Tuttavia, tra nuovi match ufficializzati dalla UFC eindiscrezioni sui prossimi match in lavorazione, sono tante altre le novità provenienti dalla promotion statunitense.di: UFC 263 candidata a “of the year”? Come visto nelledelle scorse settimane,...

