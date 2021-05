Masters 1000 Madrid 2021, Berrettini: “Ho vinto una partita strana, con Ruud sarà difficile” (Di venerdì 7 maggio 2021) “Lo sport è strambo, è stata una partita strana. Lui ha giocato in maniera solida, mentre io non sono partito benissimo e non sono riuscito a entrare mentalmente nel match. Poi ho cambiato marcia, lui è sceso di livello. 6-0 è un risultato bugiardo, ma ho meritato la vittoria.. Non mi aspettavo di vincere così facilmente nel terzo set, soprattutto dopo aver lottato parecchio nel primo game del parziale decisivo. Sono contento della vittoria, ora è il momento di riposare“. Così Matteo Berrettini dopo la vittoria contro Cristian Garin nei quarti di finale al Masters 1000 di Madrid. RIVIVI IL LIVE Il tennista azzurro ha anche parlato del pubblico sugli spalti. “E’ bello avere la gente intorno, ho sentito anche dei cileni. Un po’ di tifo contro stimola, ma abbiamo visto la differenza che ... Leggi su sportface (Di venerdì 7 maggio 2021) “Lo sport è strambo, è stata una. Lui ha giocato in maniera solida, mentre io non sono partito benissimo e non sono riuscito a entrare mentalmente nel match. Poi ho cambiato marcia, lui è sceso di livello. 6-0 è un risultato bugiardo, ma ho meritato la vittoria.. Non mi aspettavo di vincere così facilmente nel terzo set, soprattutto dopo aver lottato parecchio nel primo game del parziale decisivo. Sono contento della vittoria, ora è il momento di riposare“. Così Matteodopo la vittoria contro Cristian Garin nei quarti di finale aldi. RIVIVI IL LIVE Il tennista azzurro ha anche parlato del pubblico sugli spalti. “E’ bello avere la gente intorno, ho sentito anche dei cileni. Un po’ di tifo contro stimola, ma abbiamo visto la differenza che ...

