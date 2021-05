Lukaku | «Un sogno vincere con l’Inter Le parole di Ibra…»

(Di venerdì 7 maggio 2021) Romelu, il trascinatore del, ha parlato del suo primo scudetto in Serie A con la maglia nerazzurra. Le sue dichiarazioni Una lunga intervista sul Corriere della Sera per Romelu, una delle stelle di prima grandezza del firmamento nerazzurro. Ecco le sueSCUDETTO – «Il titolo è di tutti, della squadra, del club e dei tifosi. Ora non mi considererò un top player, ma solo un giocatore che aiuta a» INTER – «Fin da bambino il mioera giocare in Serie A e il mio pensiero era di voler giocare solo per. Il giorno in cui il mister firmò pergli mandai un messaggio e scrissi “Arrivo”» LITE CON IBRA- «Perdevamo 1-0, avevo sbagliato un gol, ero un po’ arrabbiato. Le suemi hanno ...

...Sport e altri quotidiani si affrettano a evidenziare come sia da escludere la cessione di, ... In porta per la Gazzetta dello Sport ildello Special One resta quello di De Gea, portiere ...: "Ma il titolo è della squadra, del club, dei tifosi, non solo mio. Non è che d'ora in ... "Per me giocare per l'Inter in serie A è sempre stato un. Ora sono con l'allenatore che, per me, ...Lukaku è stato tra gli artefici principali del 19esimo scudetto conquistato domenica scorsa, nel pomeriggio in cui l'Atalanta non ha battuto il Sassuolo ...Conte se ne andrà? Corriere della Sera, parla Lukaku: 'Sognavo l'Inter da bambino'. vedi letture. 'Sognavo l'Inter da bambino'. Il rapporto con Milano del totem nerazzurro: 'Appena atterrato mi sono s ...