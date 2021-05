Londra: incendio in un palazzo di 19 piani, 100 pompieri impegnati (Di venerdì 7 maggio 2021) In Fairmont Avenue, nel quartiere Poplar zona est di Londra, c’è stato un incendio in un palazzo condominiale di 19 piani. L’incendio riguardo in particolare l’ottavo, il nono e il decimo piano. L’account ufficiale dei vigili del fuoco di Londra “London Fire Brigade” dichiara che circa 100 vigili del fuoco e 20 autopompe antincendio sono impegnate per spegnere l’incendio. Sul posto sono presenti anche diverse autoambulanze del London Ambulance Service HART, specializzati in interventi in condizioni pericolose, ma non è ancora chiaro se ci siano stati feriti. Le prime telefonate di allarme sono arrivate verso le 9 di mattina, ora locale di Londra. I Twitter dell’incendio di Londra 20 ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 7 maggio 2021) In Fairmont Avenue, nel quartiere Poplar zona est di, c’è stato unin uncondominiale di 19. L’riguardo in particolare l’ottavo, il nono e il decimo piano. L’account ufficiale dei vigili del fuoco di“London Fire Brigade” dichiara che circa 100 vigili del fuoco e 20 autopompe antsono impegnate per spegnere l’. Sul posto sono presenti anche diverse autoambulanze del London Ambulance Service HART, specializzati in interventi in condizioni pericolose, ma non è ancora chiaro se ci siano stati feriti. Le prime telefonate di allarme sono arrivate verso le 9 di mattina, ora locale di. I Twitter dell’di20 ...

